В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер Summit

Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики Соединенных Штатов заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера под названием Summit. Об этом пишет издание MIT Technology Review.

По информации издания, производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что равняется 200 млн млрд операций с плавающей запятой в секунду.

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«Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в одно мгновение», — отмечается в статье.

Производительность Summit более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался самым производительным компьютером в мире.

Сообщается, что ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимостей от наркотических веществ. Также суперкомпьютер может быть применен для климатического моделирования, что может позитивно сказаться на точности прогнозов погоды.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вложит €1 млрд в создание суперкомпьютеров.