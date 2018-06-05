В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала downdetector.com.

Пользователи жалуются на невозможность открыть приложение либо на невозможность обновить ленту новостей. Также сообщается о проблемах с сайтом социальной сети. Предыдущий сбой Instagram произошел 18 мая, тогда проблемы также коснулись обновления ленты новостей.

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О сбоях в работе Instagram сообщают пользователи из США, Новой Зеландии, Сингапура, Индонезии и других стран.

Ранее сообщалось, что пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Skype.