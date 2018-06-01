YouTube заблокировал канал сообщившего о «сотнях жертв» в Кемерово пранкера

YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова, сообщившего, что при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» якобы погибли сотни человек, сообщает УНН.

«Этот аккаунт был заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее Мосгорсуд признал заочный арест украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложную информацию о погибших при пожаре в Кемерово, законным.

Как отмечается, следствие считает, что Вольнов «распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших». Так он пытался дестабилизировать ситуацию.