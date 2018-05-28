В России можно будет оплатить покупки с помощью селфи

В России появился сервис для оплаты покупок с помощью селфи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз разработчиков сервиса — компании VisionLabs.

Уточняется, что для того, чтобы воспользоваться сервисом SelfieToPay, покупателю нужно скачать приложение SWiP в AppStore или GooglePlay, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо.

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«Таким образом, при оплате товаров в торговых точках, где есть соответствующее ПО и специальная камера, пользователю не понадобится телефон — достаточно будет посмотреть в объектив рядом с кассой. Камера самостоятельно идентифицирует клиента», — заявили в компании.

Также в VisionLabs отметили, что благодаря данной технологии мошенники не смогут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок.

Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало лицо только платящего пользователя.