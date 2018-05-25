CNN: Ассанж может покинуть свое убежище «в любой момент»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который почти шесть лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, может покинуть свое убежище «в любой момент», сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.

Источники телеканала оценили положение Ассанжа в данный момент как «необычно плохое» и отметили, что он может покинуть свое убежище «в любой момент». Если это произойдет, то его арестует британская полиция и впоследствии Ассанжа экстрадируют в США.

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Еще один источник заявил, что его убежище находится «под угрозой».

Ранее сообщалось, что Эквадор потратил $5 млн на охрану Ассанжа.