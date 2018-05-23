В РСТ объяснили, почему Booking.com не заблокируют

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева заявила, что на территории России сервис Booking.com вряд ли будет заблокирован, передает РИА «Новости».

Как отмечается. в СМИ появилась информация о том, что доступ к сервису в России может быть ограничен, если агрегатор гостиничных номеров Booking.com будет включен в перечень российских контрсанкций.

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Согласно имеющимся данным, этот вопрос должен быть рассмотрен Ростуризмом по поручению Минкультуры до 4 июня этого года.

Санаева рассказала, что ничего не знает о поручении Минкультуры. При этом она отметила, что у представителей бизнеса есть вопросы к Booking.com.

«Точно хотелось бы, чтобы Booking.com работал в том же поле, что и туроператоры, по крайней мере в юридическом, правовом», — подчеркнула Санаева.

Она добавила, что сервис, скорее всего, не заблокируют, так как он удобен для российских потребителей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.