В ЕП недовольны выступлением Цукерберга

Депутат «Европейской народной партии» Манфред Вебер рассказал о выступлении основателя Facebook Марка Цукерберга в европейском парламенте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что представил Цукерберг, не было особенно убедительным. Он не смог гарантировать, что очередной скандал Cambridge Analytica не повторится в ближайшее время», — сказал Вебер.

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По его словам, Цукерберг не ответил на все поставленные вопросы.

Он также подчеркнул, что основатель Facebook «не пообещал ничего большего, чем-то, что уже предусмотрено законодательством Евросоюза».

22 мая Цукерберг дал показания в Европарламенте.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию выступления Цукерберга в ЕП.