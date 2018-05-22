Цукерберг начал давать показания в Европарламенте

Основатель Facebook Марк Цукерберг начал давать показания в европейском парламенте, сообщает The Guardian.

«В 2016 году мы были слишком медлительными, чтобы распознать вмешательство России в американские выборы с помощью Facebook», — сказал Цукерберг.

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Он отметил, что с того момента компания постаралась улучшить свою работу в этом направлении.

«Facebook играет положительную роль на выборах во всем мире, помогая...напрямую связываться с избирателями», — добавил Цукерберг.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Цукерберга в Европарламенте.