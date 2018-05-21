Роскомнадзор блокирует 80 сервисов VPN и прокси для доступа к Telegram

В Роскомнадзоре рассказали об ограничении доступа к 80 VPN- и прокси-сервисам, которые позволяли продолжать пользоваться мессенджером Telegram. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, когда 10 VPN- и прокси-сервисов перестали обеспечивать доступ к мессенджеру в обход блокировки, они были разблокированы.

Реклама

По данным источников издания, кампания по блокировке Telegram привела к тому, что продажи VPN-сервисов резко возросли.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о блокировке 47 «зеркал» пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров, которая осуществлялась в течение последней недели.