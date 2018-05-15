Роскомнадзор запросил у Facebook информацию об утечке данных российских пользователей

Роскомнадзор направил запрос администрации Facebook, чтобы установить, есть ли среди пострадавших от утечек данных российские пользователи, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

«Роскомнадзор направил в Facebook запрос с целью уточнить, был ли допущен допуск неограниченного круга лиц к персональным данным российских пользователей социальной сети», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

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В апреле нынешнего года в Роскомандзоре заявили, что ведомство может заблокировать Facebook до конца 2018 года, если администрация социальной сети откажется соблюдать законы России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что о перспективах соцсети в России лучше «не загадывать».

Также в начале апреля глава Facebook Марк Цукерберг в конгрессе США извинился за утечку данных 87 млн пользователей из социальной сети.