Мосгорсуд: Роскомнадзор мог заблокировать Telegram до вступления решения суда в силу

Роскомнадзор имел право заблокировать мессенджер Telegram до вступления судебного решения в силу, сообщает РАПСИ со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Ульяну Солопову.

«Суд постановил приступить к немедленному исполнению решения. Когда выносится решение о немедленном исполнении, то оно никак не связано со вступлением всего решения в законную силу», — сказала Солопова.

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Она отметила, что никаких изменений, касающихся немедленной блокировки Telegram не было.

Ранее юрист Дмитрий Колбасин заявил, что адвокаты, представляющие интересы Telegram, успели подать жалобу на решение о блокировке. Отметка о вступлении решения в силу была удалена с сайта суда.