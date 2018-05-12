СМИ узнали о планах Facebook запустить свою криптовалюту
Facebook намерен запустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает портал Cheddar со ссылкой на осведомленные источники в компании.
Криптовалюта будет предназначена для проведения электронных платежей в рамках социальной сети. По словам источников, работа Facebook в этой области может занять годы и потребует покупки других компаний, которые работают над блокчейном и криптовалютами.
Реклама
При этом отмечается, что у Facebook, в отличие от Telegram, нет планов проводить ICO, то есть выставлять на публичную продажу ограниченное количество токенов.
Ранее сообщалось, что в Facebook провели крупнейшие кадровые перестановки для создания блокчейн-подразделения.
Основатель соцсети Марк Цукерберг в январе этого года пообещал присмотреться к криптовалютам.