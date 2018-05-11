Пользователи определили самые популярные ролики участников «Евровидения»

Составлен рейтинг популярности финалистов песенного конкурса «Евровидения» в соответствии с количеством просмотров их роликов на YouTube.

Об этом говорится в сообщении внешней пресс-службы Google, поступившем в «Газету.Ru».

Специалисты по трендам YouTube проранжировали финалистов и выявили самые просматриваемые песни-заявки на основании общего количества просмотров.

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В первой десятке исполнителей оказались: Нетта Барзилай (Израиль), Элени Фурейра (Кипр), Миколас Йозеф (Чехия), Альфред и Амайя (Испания), Александр Рыбак (Норвегия), Иева Засимаускайте (Литва), EQUINOX (Болгария), Элина Нечаева (Эстония), Райан О'Шонесси (Ирландия), Евгент Бушпепа (Албания).

Ранее Певица Юлия Самойлова прокомментировала свое выступление на «Евровидении».

Россия не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». По итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.