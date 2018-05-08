Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов, не связанных с Telegram

Роскомнадзор снял блокировку с шести подсетей Google. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что более 3,7 млн IP-адресов Google были разблокированы.

«Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов», — говорится в сообщении.

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Согласно заявлению, ведомство установило и блокирует IP-адреса Telegram, которые находятся в составе указанных подсетей. В настоящее время Роскомнадзорпродолжает отслеживать использование Telegram в разблокированных подсетях.

Ранее сообщалось, что представители мессенджера Telegram обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.