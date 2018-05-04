На имущество Ампелонского наложен арест

На имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова наложен обеспечительный арест. Об этом сообщает агентства городских новостей «Москва».

«По уголовному делу проведены более 80 следственных действий, проведены и получены результаты экспертиз, наложен арест на имущество обвиняемых», — заявил следователь в Басманном суда, где рассматривается вопрос о продлении им срока домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора переквалифицировали с мошенничества на растрату.