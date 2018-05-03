Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов за доступ к Telegram

Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, использовавшихся для доступа к мессенджеру Telegram. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время их 50», — сказал Субботин.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что вслед за Telegram может быть заблокирован мессенджер Viber. В Роскомнадзоре заявили, что предпосылок для блокировки Viber нет.

Также ранее сообщалось, что компания Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок.