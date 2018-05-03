WSJ: Telegram отказался от публичного раунда ICO

Компания Telegram, основанная братьями Павлом и Николаем Дуровыми, решила отказаться от публичного раунда первичного размещения токенов (ICO). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Telegram за два закрытых раунда в феврале и марте привлек $1,7 млрд от менее чем 200 инвесторов.

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По данным газеты, компания решила, что собрала достаточно средств, чтобы отказаться от публичной продажи токенов. По другой версии, причиной могла стать изменившаяся нормативно-правовая база.

Telegram планирует направить средства на создание платформы Telegram Open Network на базе блокчейна. Компания уверяет, что проект может стать альтернативой Visa и Mastercaed «в децентрализованной экономике».

Ранее сообщалось, что Telegram привлек $850 млн во втором раунде первичного размещения токенов (ICO).