Гендиректор WhatsApp ушел с поста

Сооснователь и генеральный директор WhatsApp Ян Кум покинул пост. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp больше, чем я мог себе представить. Команда сильнее, чем когда-либо, и она будет продолжать делать удивительные вещи», — написал Кум.

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Он отметил, что посвятит время делам, не связанным с компанией, например, коллекционированию Porsche, работе с автомобилями и игре во фрисби.

«Я все равно буду поддерживать WhatsApp — только со стороны. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным», — отметил Ян Кум.

Ранее сообщалось, что европейцам младше 16 лет запретили пользоваться WhatsApp.