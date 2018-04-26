Дуров заявил, что в Telegram не могли помочь ФСБ с поимкой террористов

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что часть необходимых ФСБ номеров не была привязана к аккаунтам мессенджера. Об этом Дуров написал на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что ни Telegram, ни любые другие мессенджеры не смогли бы предоставить ключи шифрования, так как это обусловлено техническими особенностями алгоритма.

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«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», — написал Дуров.

Ранее во ВЦИОМ рассказали о безразличии россиян к блокировке Telegram.