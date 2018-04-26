Обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора переквалифицировали с мошенничества на растрату
Следствие переквалифицировало с мошенничества на растрату обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Артура Большакова.
«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», — сказал он.
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Трое фигурантов дела находятся под домашний арестом до 7 мая. Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Все трое вину не признают.
Ранее суд продлил домашний арест Ампелонскому.
В октябре Следственный комитет провел обыск в Роскомнадзоре.