Обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора переквалифицировали с мошенничества на растрату

Следствие переквалифицировало с мошенничества на растрату обвинение против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Артура Большакова.

«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», — сказал он.

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Трое фигурантов дела находятся под домашний арестом до 7 мая. Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Все трое вину не признают.

Ранее суд продлил домашний арест Ампелонскому.

В октябре Следственный комитет провел обыск в Роскомнадзоре.