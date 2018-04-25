Ученые пожаловались Медведеву на Роскомнадзор

Представители совета Межрегионального общества научных работников обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, выразив недовольством рядом проблем, возникших в их деятельности из мер Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.

«Из-за непрофессиональных действий Роскомнадзора российские ученые были лишены доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google и к ряду других сетевых сервисов, постоянно используемых в исследовательской работе. Перебои в доступе к информационной системе КИАС привели к срыву подачи заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований»,— говорится в тексте обращения.

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В совете также обратили внимание, что из-за действий Роскомндазора возникли помехи в доступе к почти 18 млн IP-адресов.

«Пострадал также сайт Вольного сетевого сообщества «Диссернет», разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора А. А. Жарова»,— обратили внимание в ОНР.

По словам представителей совета, нарушение доступа к учебным сайтам частично парализовало учебный процесс в Сколковском институте науки и технологий, МГУ, ВШЭ и еще нескольких вузах.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что «не очень верит» в успех блокировки Telegram.