«Известия» рассказали о росте мирового объема утечек данных

Мировой объем утечек конфиденциальных данных в 2017 году вырос с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет компании InfoWatch.

По данным издания, главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний. В большинстве случаев к утечкам приводили ошибки, которые совершали рядовые сотрудники.

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Как отмечается, масштабное увеличение объема утечек связано с переходом компаний и ведомств к централизованному хранению больших данных.

По мнению экспертов, в сложившихся условиях компаниям необходимо больше инвестировать в информационную безопасность.

Ранее в Facebook заявили об утечке данных более 87 млн пользователей.