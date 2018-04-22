В Британии пригрозили зарегулировать соцсети из-за детей

Министр здравоохранения Британии Джереми Хант заявил, что власти введут новые правила работы социальных сетей в стране, если компании не озаботятся защитой детей онлайн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на открытое письмо Ханта.

По словам министра, соцсети не обращают внимание на то, как использование их сервисов сказывается на здоровье и благополучии детей.

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«Боюсь, что вы коллективно закрываете глаза на проблему того, что целое поколение детей преждевременно подвергается вредным эффектам [использования] социальных сетей», — говорится в письме Ханта.

Министр отказался сообщать, какие меры власти могут предпринять в отношении соцсетей. Тем не менее Хант дал компаниям срок до конца апреля: они должны предложить способы сократить время, проводимое детьми в соцсети.