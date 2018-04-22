Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google
Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал ряд IP-адресов Google. Об этом говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».
В Роскомнадзоре признали, что такие меры действительно связаны с блокировкой мессенджера Telegram.
«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — объяснили в ведомстве.
Там также добавили, что внесли в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые Telegram использует для осуществления деятельности в России.
Ранее российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. В соцсетях связали это с блокировкой Telegram.