Британские спецслужбы заявили о невозможности полной защиты от кибератак

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Глава центра национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киаран Мартин заявил, что сотрудники британских спецслужб не могут обеспечить полную защиту страны от предполагаемых кибератак, пишет The Telegraph.

В частности, Мартин выразил уверенность в том, что Британия столкнется с кибератаками России, назвав неизвестным только время, «когда это случится». Он отметил, что в настоящий момент ведомство занимается работой по обеспечению устойчивости к кибератакам на энергетические системы, системы водоснабжения, интернета, транспортной сети и службы здравоохранения.

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«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни», — сказал Мартин.

Сообщается также, что правительству страны было направлено письмо со списком мер, которые необходимо предпринять для защиты от кибератаки.