Пользователи сообщили о перебоях в работе соцсети «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сбой произошел около 17.00 по московскому времени. О проблемах в работе соцсети сообщили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Челябинска, Твери, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани.

Ранее пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе Telegram после его блокировки Роскомнадзором в России. Также сообщалось о перебоях в работе Twitter. Роскомнадзор также пригрозил заблокировать Facebook до конца 2018 года.