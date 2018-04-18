Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи из России и других стран мира жалуются на нестабильную работу мессенджера Telegram, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои для всех видов цифровых сервисов.

Согласно Downdetector, большое количество сообщений о сбоях в работе мессенджера начало поступать после 17.00 по московскому времени. На момент написания новости в разделе сайта, посвященного Telegram, оставлено 2546 комментариев.

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Из информации карты, которая фиксирует сбои в реальном времени, следует, что с проблемами столкнулись пользователи из России, а также с Восточного и Западного побережий США, Украины, Белоруссии, Австрии, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Австралии, Малайзии и других стран.

Ранее глава Роскомнадзора заявил о блокировке 18 подсетей Amazon и Google из-за Telegram.