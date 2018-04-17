В управлении по правам человека ООН прокомментировали блокировку Telegram

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл заявил, что в ходе разбирательства по делу о блокировке Telegram не были соблюдены мировые стандарты в области прав человека, передает РИА «Новости».

«В случае с шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора», — сказал Колвилл.

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Он также отметил, что блокировка мессенджера является непропорциональным действием со стороны российских властей.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал блокировку Telegram цензурой.