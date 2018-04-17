Сноуден назвал блокировку Telegram цензурой

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден выступил в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, а также назвал попытки российских властей заблокировать мессенджер цензурой. Об этом он написал в твиттере.

«Я критиковал модель безопасности Telegram, но ответ Дурова на тоталитарное требование российского правительства получить скрытый доступ к частным перепискам — отказ и сопротивление — единственно правильный, показывающий реальное умение вести за собой», — написал Сноуден.

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Он добавил, что безумное стремление Роскомнадзора наказать Telegram за защиту прав пользователей привело к тому, что в России полностью сломался интернет.

Ранее Роскомнадзор заявил о намерении принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.