В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сбой произошел около 16.55 по московскому времени. О проблемах в работе соцсети сообщили пользователи по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, Франции, Грузии, Индии, Италии и Швеции. Через несколько минут пользователи ряда стран сообщили о возобновлении работы твиттера.

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Ранее в Роскомнадзоре заявили о том, что сайт ведомства подвергся DDoS-атаке.

Также ранее сообщалось, что в Twitter была временно приостановлена процедура верификации пользователей.