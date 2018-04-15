Британия приготовилась к «ответной» кибератаке против России

Британские киберразведчики приготовились к «ответной» атаке на российские компьютерные сети. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По их данным, британская сторона готова провести кибератаку, если российские хакеры нападут на «критическую национальную инфраструктуру» Британии.

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Центр правительственной связи и британское минобороны в настоящий момент уже «на изготовке», чтобы ответить «соразмерно», пишет издание.

Помимо кибератак, разведка также уведомила премьер-министра Терезу Мэй, что российская сторона начнет публиковать «компромат» на британских официальных лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак.