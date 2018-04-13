Суд назвал просьбу Telegram о переносе процесса «злоупотреблением правом»

Таганский суд Москвы решил не откладывать процесс о блокировке мессенджера Telegram и посчитал ходатайство адвокатов «злоупотреблением правом», передает РИА «Новости».

«Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом», — сказала судья.

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Кроме того, в ФСБ отметили, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования. В Роскомнадзоре заявили, что информация о террористических организациях может повредить пользователям.

Ранее адвокат Telegram Дмитрий Динзе обратился в Таганский суд Москвы с просьбой отложить заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений и предоставить копию иска Роскомнадзора, но не получил ответа.