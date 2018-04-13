Юристы Telegram попросили переноса процесса о блокировке «на разумный срок»

Адвокат Telegram Дмитрий Динзе обратился в Таганский суд Москвы с просьбой отложить заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений и предоставить копию иска Роскомнадзора, но не получил ответа. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на представителя Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрия Колбасина.

По его словам, по состоянию на утро 13 апреля представители правозащитной группы не получили ни иска, ни определения суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию.

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«У нас нет реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, так как этот самый иск мы в глаза не видели до сих пор», — отметил Колбасин.

Он также напомнил, что Telegram является иностранным юридическим лицом, поэтому для апостиля, перевода, нотариального заверения документов необходимо время.

«Из-за всего этого наш адвокат Дмитрий Динзе попросил суд отложить судебное заседание на разумный срок, устранить все эти грубейшие процессуальные нарушения и обеспечить Telegram как ответчику право на защиту», — объяснил Колбасин.

Ранее в Роскомнадзоре ответили на вопрос о планируемых сроках блокировки Telegram.