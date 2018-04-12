Госдума приняла законопроект против фейков в соцсетях

Госдума в первом чтении приняла законопроект о борьбе с распространением фейковой и противоправной информации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициаторами проекта стали депутаты от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский. Они внесли его в Госдуму летом прошлого года, однако затем законопроект отправили на доработку. В начале апреля депутаты внесли новый вариант инициативы.

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По словам Боярского, документ предлагает обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Депутат добавил, что в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части «распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных».

Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, пояснял Боярский.

В пояснительной записке к документу объясняется, что он вводит понятие «владелец публичной сети», который признается организатором распространения информации в интернете.

Авторы законодательной инициативы предлагают возложить на владельца соцсети ряд обязанностей. Среди них — создать в России представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.