Жаров назвал санкции против него «высокой оценкой работы» Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринял санкции США против него как «высокую оценку работы» ведомства. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

«Включение руководителя Роскомнадзора в те или иные списки никак не повлияет на исполнение Федеральной службой возложенных на нее полномочий. Лицензионно-разрешительная и контрольно-надзорная деятельность ведется в плановом режиме на основании законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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В сообщении также говорится, что Жаров воспринимает данное решение властей США как «высокую оценку работы Роскомнадзора».

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.

«Газета.Ru» следит за реакцией на новые санкции в онлайн-трансляции.