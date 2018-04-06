В Госдуме хотят ввести ответственность за фальсификацию данных в Telegram

Председатель совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Илья Зотов сообщил, что в ходе совместного заседания совета блогеров и комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи планируется обсудить введение ответственности для блогеров и Telegram-каналов за распространение недостоверной информации, передает RT.

«Telegram совсем недавно стал источником информации для многих жителей страны, предоставляющим оперативные сведения из первых уст. При этом далеко не все используют его только для распространения достоверных данных, путая возможность поделиться своим мнением с распространением вбросов, которые затем перепечатывают СМИ и вводят людей в заблуждение. На заседании мы внесём свои предложения по недопущению подобных фальсификаций. При этом мы уважительно относимся к авторским каналам, которые доносят до аудитории различные взгляды на политические или иные события», — сказал Зотов.

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Эту информацию также подтвердил глава комитета по информационной политике Леонид Левин.

Ранее сообщалось, что пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, также известные как «Лексус» и «Вован», известные по своим разговорам с политиками под чужими именами, предложили ввести уголовную ответственность за фейки с тяжелыми последствиями.