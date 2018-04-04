Посол назвал выдачу Чехией россиянина Никулина в США шагом к подрыву сотрудничества с Россией

Посол России в Чехии Александр Змеевский рассказал, что выдача обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина в США является осознанным шагом Чехии, предает РИА «Новости».

«Случившееся расцениваем как осознанный политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества с Россией», — заявил Змеевский.

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Он добавил, что специальный борт юстиции США ждал россиянина еще до решения суда.

«Сама же процедура, когда молодого человека без уведомлений его адвокатов и российской стороны тайно вывозят из страны, больше напоминает операцию спецслужб. Может быть, это было продиктовано неуверенностью в справедливости принятого решения», — добавил Змеевский.

Ранее США поблагодарили Чехию за экстрадицию россиянина Никулина.