Названы города России, в которых протестируют беспилотные машины

Соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурк заявил, что в этом году беспилотные автомобили начнут испытывать в Рязани и Липецке, передает РИА «Новости».

«Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видеофиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС. Пилотный проект в обоих городах пройдет в этом году», — сказал Гурк.

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Он отметил, что в России планируют протестировать беспилотные электромобили, а также машины, которые подключены к спутниковым системам и могут взаимодействовать с другими транспортными средствами и окружающей средой.

Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber убил человека.