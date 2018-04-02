Цукерберг отчитал главу Apple за критику Facebook

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал критику главы Apple Тима Кука в адрес Facebook в связи со скандалом с утечкой информации пользователей соцсети. Об этом сообщает Vox.

Ранее Кук заявил, что ситуация с Facebook и утечкой данных в компанию Cambridge Analytica настолько серьезна, что этой сфере срочно необходимо стороннее регулирование.

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При этом, по его словам, он никогда бы не смог оказаться в подобной ситуации, так как Apple дорожит конфиденциальностью своих пользователей.

В свою очередь Цукерберг раскритиковал высказывания Кука.

«Я нахожу его аргументы просто блестящими. Однако, они нисколько не соответствуют истине», — подчеркнул глава Facebook.

Также Цукерберг рассказал о сроках решения проблемы безопасности в Facebook.