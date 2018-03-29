Мошенники заработали на сбое Telegram

Мошенники заработали, воспользовавшись сбоем мессенджера Telegram, и устроив рекламную акцию с ненастоящего аккаунта основателя мессенджера Павла Дурова в Twitter, говорится в сообщении компании Group-IB, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что за несколько часов работы на крипто-кошелек, рекламируемый фейковым аккаунтом Дурова в твиттере перевели 31876$.

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Подписчики попадали на сайт мошенников, где говорилось об акции, в рамках которой можно было выиграть криптовалюту.

При этом более внимательные подписчики Дурова, предупреждали о том, что это фейк.

Утром 29 марта в работе Telegram произошел сбой. Через несколько часов сервис возобновил работу.