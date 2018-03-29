Названа дата переговоров «Роскосмоса» и НАСА по окололунному модулю

«Роскосмос» и НАСА обсудят в апреле требования к шлюзовому модулю, который построит Россия для совместной международной окололунной орбитальной станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

«С 9 апреля в Хьюстоне будет проходить двухсторонняя рабочая встреча, на которой планируется представить отчет о проделанной Россией работе по тематике окололунной станции, согласовать вопросы интеграции российской шлюзовой камеры с американской сверхтяжелой ракетой SLS и кораблем Orion», — сказал источник.

В 2017 году сообщалось, что Россия и США договорились о совместном строительстве окололунной станции.