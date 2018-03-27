Глава Veon покинул холдинг

Жан-Ив Шарлье покинул пост генерального директора телекоммуникационного холдинга Veon. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что Шарлье занимал должность гендиректора холдинга в течение трех лет. Причины его ухода не уточняются.

Как стало известно, исполняющим обязанности генерального директора назначена Урсула Бернс. Она возглавляла наблюдательный совет Veon с июля 2017 года.

На время переходного периода функции операционного директора временно возьмет на себя глава крупнейших рынков холдинга Шелль Мортен Йонсен.