СМИ: у беспилотных машин Uber были проблемы до смертельной аварии

В компании Uber знали о проблемах беспилотных машин во время тестов до того, как один из автомобилей сбил насмерть женщину. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники и внутренний отчет компании.

Сообщается, что автономные машины компании некорректно справлялись с ездой рядом с высокими транспортными средствами, а также в районах, где происходило строительство.

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По данным внутреннего отчета компании, машины Uber на тестах в штате Аризона не смогли преодолеть расстояние в 13 миль (около 20 км) без вмешательства водителя. Также в издании отметили, что автоматические системы компании-конкурента Google позволяли беспилотным машинам проехать без участия водителя 5,6 тыс. миль (около 9 тыс. км). В газете подчеркнули, что этот показатель не привел к решению об увеличении количества водителей, которые следили бы за безопасностью теста.

Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber убил человека. Позже полиция опубликовала видео смертельного ДТП.