Власти США проверят Facebook после утечки данных пользователей

Федеральная торговая комиссия США начала проверку Facebook на предмет того, не нарушила ли социальная сеть правила использования персональных данных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, комиссия проверит, давала ли соцсеть компании Cambridge Analytica доступ к личной информации своих пользователей, нарушив соглашение.

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Ранее стало известно, что работавшая на президента США Дональда Трампа компания Cambridge Analytica похитила данные более 50 млн пользователей Facebook.

На этих новостях стоимость акций компании упала на $37 млрд.