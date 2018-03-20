Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей шифрования

Роскомнадзор уведомил Telegram о том, что необходимо выполнить решение суда и в течение 15 дней предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений мессенджера. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.ru».

«Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд России отклонил иск юристов Telegram и обязал компанию предоставить ФСБ ключи шифрования.