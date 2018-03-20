Индианка погибла из-за взрыва смартфона

В Индии 18-летняя девушка погибла, когда находящийся на зарядке смартфон, по которому она разговаривала взорвался, пишет The Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел в штате Одиша. Девушка поставила телефон на зарядку, а затем сделала телефонный звонок. Из-за взрыва она получила травмы руки, груди и ноги. Когда ее привезли в больницу, она была в бессознательн

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ом состоянии и вскоре скончалась.

В настоящее время выясняется, что могло стать причиной взрыва.

Ранее сообщалось об обнаружении нового способа «убить» iPhone с помощью сообщения.