Глава Cambridge Analytica заявил о готовности уйти в отставку

Глава аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет спасти компанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Участие в выборах приводит к поляризации. Вы выигрываете выборы для такого кандидата, как [президент США Дональд] Трамп, и от вас отворачиваются 100 миллионов человек. Следовательно, вы становитесь дьяволом», — сказал Никс.

Ранее СМИ сообщили, что компания похитила личные данные более 50 млн пользователей фейсбука, что позволило ей повлиять на выбор избирателей на выборах президента США. Позднее британский телеканал Channel 4 опубликовал материалы, согласно которым компания вмешивалась в выборы по всему миру.