YouTube будет отправлять на «Википедию» при просмотре конспирологических видео

YouTube в рамках борьбы с дезинформацией будет добавлять к роликам с конспирологическими теориями ссылки на статьи в «Википедии» и другие сторонние источники, сообщает СNBC.

Об этом заявил глава YouTube Сьюзен Войжитски.

По ее словам, видео буду снабжаться текстовыми блоками со ссылками на источники информации.

Войжитски отметила, что нововведение затронет только ролики, вызывающие серьезные дебаты на YouTube, например, видео о высадке на Луну.