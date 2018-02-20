Жаров: вопрос о блокировке YouTube в России не стоит

Роскомнадзор не собирается блокировать видеохостинг YouTube из-за неудаленной противоправной информации о бизнесмене Олеге Дерипаске, заявил глава ведомства Александр Жаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С YouTube пока ничего делать не будем. С YouTube идет диалог. Они воспользовались своим правом, обратились к владельцам соответствующих аккаунтов, чтобы они их удалили», — сказал Жаров.

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По его словам, руководство компании Google, которой принадлежит видеохостинг, планирует дождаться судебного решения по иску, а затем принять решение о блокировке соответствующей информации.

«Диалог наш с YouTube говорит о том, что уровень принятия решения поднимается все выше и выше. Для них не очень понятен, видимо, термин обеспечительная мера», — отметил Жаров.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что доступ к Instagram и YouTube в России может быть прекращен из-за иска Дерипаски.