Ассанж заявил о минимальном влиянии России на выборы в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что влияние «Агентства интернет-исследований» на президентские выборы в США в 2016 году является «стратегически незначительным», написал журналист в официальном аккаунте в твиттере.

«В независимости от того, были ли действия «Агентства интернет-исследований» направлены на расширение аудитории через попытки потворствовать публике, и от того, существовал ли опрометчивый план российского правительства по «усилению разногласий», его действия безусловно стратегически незначительны по сравнению с другими вовлеченными силами», — написал Ассанж.

Ранее спецпредставитель президента России назвал бездоказательными обвинения США в адрес россиян, которых американские спецслужбы подозревают во вмешательстве в выборы.